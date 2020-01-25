Gaziantep’te depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı

Gaziantep’te, Elazığ’daki depremle ilgili sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

25 Ocak 2020, Cumartesi 19:30 Son Güncelleme:
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Gaziantep’te depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, dün meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda sosyal medya hesapları üzerinden korku ve paniğe neden olacak şekilde gerçek dışı paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

AA

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