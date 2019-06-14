Gaziantep’te MFÖ rüzgarı

Konserde "Sarı Laleler", "Ele Güne Karşı" ve "Tam Ortasındayım" gibi bilinen eserlerinin yanı sıra yeni parçalarını da seslendiren gruba, hayranları da eşlik etti.

Mazhar Alanson, şarkılarına eşlik eden öğrencilere, ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konser, yaklaşık 2 saat sürdü.

AA