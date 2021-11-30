Türkiye Gaziantep'teki görüntüyle ilgili RTÜK'ten açıklama! Bebeğini acımasızca dövmüştü...

Gaziantep'teki görüntüyle ilgili RTÜK'ten açıklama! Bebeğini acımasızca dövmüştü...

Türkiye

Gaziantep'teki görüntüyle ilgili RTÜK'ten açıklama! Bebeğini acımasızca dövmüştü...

Gaziantep'te 3 aylık bebeğini acımasızca vurarak döven baba, sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Gaziantep'teki olayla ilgili açıklama yaptı.

30 Kasım 2021, Salı 13:35 Son Güncelleme:
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Gaziantep’te bir babanın bebeğine uyguladığı şiddet görüntüleri ile alakalı yayın organlarının daha hassas olmasını beklediğini ifade etti.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Gaziantep'te bir babanın bebeğine uyguladığı şiddetle alakalı Valilik gerekli işlemleri tesis etmiştir. Elim olaya ilişkin görüntülerin medya organlarında verilmesi ise sorumlu yayıncılıkla bağdaşmamaktadır. Yayıncılarımızdan hassasiyet beklediğimizi önemle rica ederiz” ifadeleri kullanıldı. Bunun üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, söz konusu paylaşımı alıntılayarak, “Toplumsal değerlerimizi derinden yaralayan olaylara karşı özellikle yayın organlarımızın daha hassas olmasını bekliyoruz. İlgili Valilik ve adli mercilerin gereğini yapacağından şüphemiz yok” dedi.

NE OLDU?

Gaziantep'te 3 aylık bebek ağladığı için babası tarafından feci şekilde dövüldü. Görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Gaziantep Valiliği, bebeğini döven babanın gözaltına alındığını ve çocuğunun hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

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