Gazişehir Gaziantep Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final maçında Gazişehir Gaziantep kendi evinde Osmanlıspor'u konuk edecek. Süper Lig'e çıkma mücadelsi verecek iki takımdan hangisinin galip geleceği merak konusu... Peki, Gazişehir Gaziantep Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Toto Süper Lig'e hangi takım çıkacak? Gençlerbirliği ve Denizlispor’un ardından Süper Lig'e çıkan 3. takımın kimin olacağı merak ediliyor. Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final maçında bu akşam Gazişehir Gaziantep ile Osmanlıspor karşı karşıya geliyor.
Mücadeleyi kaçırmak istemeyenler "Gazişehir Gaziantep Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP OSMANLISPOR MAÇI NE ZAMAN?
Gazişehir Gaziantep Osmanlıspor maçı bu akşam saat 21.00'de Gaziantep Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Gazişehir Gaziantep: Günay, Oğuz, Uğur, Yalçın, M.Erdem, Segbefia, Bjarnason, Gökhan, Oğulcan, Erhan, Sow
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner, Ali Eren, Numan, Anıl, Sinan, Todorovic, Burhan, Hasan, Matthew, Gueye