Gazişehir Gaziantep Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Gazişehir Gaziantep Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final maçında Gazişehir Gaziantep kendi evinde Osmanlıspor'u konuk edecek. Süper Lig'e çıkma mücadelsi verecek iki takımdan hangisinin galip geleceği merak konusu... Peki, Gazişehir Gaziantep Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?