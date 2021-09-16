Türkiye GBT sorgusundan kaçamadı! Korona hastası markete giderken yakalandı

GBT sorgusundan kaçamadı! Korona hastası markete giderken yakalandı

Türkiye

GBT sorgusundan kaçamadı! Korona hastası markete giderken yakalandı

Kırıkkale'de, karantinayı ihlal edip, markete gitmek için sokağa çıkan Abdullah Suheip Erkoç (24), polisin GBT sorgusunda yakalandı. Erkoç, 4 bin 50 TL para cezası uygulanarak karantinaya alındı.

16 Eylül 2021, Perşembe 01:06 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerindeki devriye görevi sırasında Yuva Mahallesi 2466'ncı Sokak'ta durumundan şüphelendiği Abdullah Suheip Erkoç'un Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.


Erkoç'un koronavirüs testinin pozitif olduğu ve karantina süresinin devam ettiğinin anlaşılması üzerine, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine haber verildi. Karantina süresinin bitmesine 5 gün kaldığı tespit edilen Erkoç, 4 bin 50 TL ceza uygulanarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait yurtta karantinaya alındı. Erkoç'un markete gitmek için evinden çıktığı öğrenildi.

Burak CAN/KIRIKKALE(DHA)

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