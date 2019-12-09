Gebeliğin erken dönemlerine olduğu gibi 11. haftada da bebekte büyüme ve gelişim hızlı olarak devam ediyor. Gebeliğin 11. haftasında da fiziksel hamilelik belirtileri yaşamaya devam edebilirsiniz. Aşırı yeme isteği, mide bulantısı ve kusma, yorgunluk, şişkinlik, gaz, kabızlık, mide ekşimesi, meme hassasiyeti ve değişiklikler hamileliğin 11. haftasında görülen ve devam eden belirtilerdir. Gebeliğin bu haftasında belirili yiyecekleri daha çok tüketme eğiliminde olacağınız bir dönemdesiniz. Bu yüzden hamileler beslenmelerine özellikle dikkat etmesi gerektiği bir dönemde. Hamilelikte beslenme ve B12 vitamini ile ilgili bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat gebelik ile ilgili merak edilenleri anlattı.

•Hamileliğin ilk döneminde beslenme nasıl olmalı?

Siz nasıl beslenirseniz bebeğiniz de aynı şekilde beslenecektir. Tüm bu süreç boyunca hem bebeğinizi hem kendinizi düşünerek olabildiğince sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen göstermelisiniz. Tüm besin gruplarından yeterince almalı, özellikle protein tüketiminizi eksik etmemelisiniz. Çok yağlı ve baharatlı besinlerden bulantınızı arttıracağı için kaçınmalısınız. Hazır gıdalardan ve asitli yiyeceklerden uzak durmalısınız. Olabildiğince sade bir beslenme tarzı benimsemelisiniz.

•Hamilelikte kilo almamak bir sorun mudur?

Hamilelikte özellikle ilk haftalarda bulantı kusma ve iştahsızlık şikayetlerine bağlı kilo alımı olmayabilir ve hatta kilo verilebilir. Anne adayının hayatını ve bebek gelişimini olumsuz etkilemediği sürece bu durum sorun yaratmamaktadır.

•Hamilelikte B12’nin önemi nedir?

B12 vitamini sinir sistemimiz için önemli bir vitamindir. Hem anne hem de bebek sağlığında önemli bir yere sahiptir. Gebelik süresince eksiklik yaşanmaması için mümkünse gebelik planlanmadan önce takviye edilmelidir.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr