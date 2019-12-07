Gebeliğin 9. haftasında bebek bekleyen annelerin vücutlarında hissedilir oranda değişiklikler başlıyor. Bu dönemde bebeklerde de ana organlar gelişmeye, kollar büyümeye ve dirsekler bükülebilir hale gelmeye başladı bile. Bebeğinizin ayak parmakları gelişiyor ve bir hafta önce başlayan kulak ve göz kapakları da iyice oluşmaya başladı. Bebeğinizin hareketlerini hissetmeniz için henüz çok erken. Ama bu dönemde hamile anneler vücutlarında birçok değişikliği fark edebilir. Peki, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat hamilelikte dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

• Hamilelikte gastritle baş etmenin yolları nelerdir?

Gastrite bağlı mide ağrısı ve mide yanmasının en sık nedeni hormonlara bağlı kas gevşemesinden kaynaklı olarak yemek borumuzdaki kapakçıkların tam çalışmamasıdır. Bu durumu en aza indirmek için hafif yiyecekler tercih etmeli, özellikle acı ve baharatlı yiyeceklerden kaçınmalıyız. Asitli içecekler tüketmemeliyiz. Gece yatmadan 2 saat önce yemek yememeye özen göstermeliyiz. Bu ağrıları çok şiddetli yaşıyorsak doktorunuz tavsiye edeceği takviyelerden önerilen dozda kullanınız.

• Bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur?

Bebeğin cinsiyetini ultrason altında kesin olarak söylemek için 15- 17. haftalar en güvenilir dönemdir. Erken dönemde gelişim tamamlanmadığı için yanıltıcı görüntüler olabilmektedir.

• Hamilelikte varis oluşumu normal mi? Varisler nasıl önlenir?

Hamilelikte artan kiloya ve damarlar çevresindeki kasların gevşemesine bağlı olarak kan akışı bozulmaktadır. Özellikle uzun süreli ayakta durmak varisi tetiklemektedir. Varis oluşumunu önlemek için uzun süreli ayakta durmaktan kaçınmalı ve özellikle son 3 aylık dönemde eğer doktorumuz önerdiyse varis çorabı kullanmaya özen göstermeliyiz. Gebeliğimiz boyunca yaptıracağımız uygun profesyonel masaj ile birlikte pilates ve yoga yapılması bunu önleyebilmektedir.

• Hamilelikte sık görülen sorunlar nelerdir?

Hamilelikte hastalarımızın başvuru nedenleri genellikle erken dönemde bulantı, kusma ve kasık ağrısı olmakla birlikte, özellikle yaz döneminde inatçı enfeksiyonlar ve son dönemlerde bacak ağrıları ve el ve ayaklarda görülen şişlikler başlıca şikayetlerdir.

• Aşerme nedir? Ne zaman başlar?

Aşermek, hamilelik sürecinde bazı yiyeceklere karşı aşırı düşkünlük göstermektir. En temel nedenlerinden biri hormonal değişikliklerdir. Psikolojik nedenleri de olabileceği gibi vücudun gebelik sürecine girmesiyle birlikte yaşanan hormonal değişimler, vücutta hamilelikten de önce var olan eksiklikler (kansızlık, vitamin eksikliği vb.) hamilelik döneminde ön plana çıkabilir ve beyninizin vücuttaki eksikleri kapatma isteğinden dolayı bu durum da kendini aşerme olarak gösterebilir.

• Hamilelikte hangi vitaminlerin alımına dikkat edilmeli?

Hamilelikte ilk 3 ay ve öncesinde folik asit alımına dikkat edilmeli sonraki dönemde kasılmaları özellikle engellemek için uygun formda magnezyum takviyesi ve kalsiyum takviyesi alınmalıdır. Kan tahlili sonuçlarına göre gerekirse demir desteği alınmalı ve beslenme düzenimize göre gerekirse D vitamini ve omega-3 desteği alınmalısı önerilmektedir.

• Hemoroid nedir?

Hemoroid, basur ya da mayasıl olarak bilinirler. Gebelikte zaman içinde kabızlık ve rahmin karın içinde yarattığı basınca bağlı olarak anal kanalda yerleşen genişlemiş toplardamar yumakları makatın dışına doğru çıkarlar.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr





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