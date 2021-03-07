Gebelik döneminde ortaya çıkan lekelere dikkat!

Leke Tedavisi; Leke sebepleri içerisinde onlarca farklı teşhisi barındıran oldukça geniş bir konudur. Ancak leke dendiğinde anlaşılan çoğunlukla bayanları etkileyen Melasma dır.

Melasma bayanlarda yüz bölgesinde en sık leke sebeplerindendir. Neredeyse bütün hastaların hikayesinde gebelik yada doğum kontrol hapı kullanımı esnasında ortaya çıkış mevcuttur. Güneş ve hormonal değişiklikler melasma için tetikleyici faktörlerdir.

Melasma doğum yada doğum kontrol hapı kullanımı sonrası gerileyebilir veya kronikleşebilir. Kronikleşmesi halinde özellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde hastada büyük sosyal endişe uyandırabilir.

Leke tedavisinde kimyasal peeling, lazer tedavileri, enzimatik peeling, mezoterapi gibi pek çok yöntem kullanılabilir.

Önemli olan Dermatoloji uzmanı tarafından lekenin muayene edilerek yerleştiği deri tabakası saptanmalı ve hastanın durumuna en uygun tedavi ve tedavilerin kararlaştırılmasıdır.

Kimyasal peelingler içerisinde leke tedavisi amaçlı özellikle glikolik asit tercih etmekteyiz. Tek başına yada kombinasyon içinde uygulanabilir. En az 4 seans uygulanmalıdır. Uygulama yaklaşık 20 dakika sürer ve komforludur. İşlem sonrası belirgin bir soyulma-kızarıklık olmaz.

LEKE TEDAVİSİNİN AVANTAJLARI

Pigmentlerin soyularak atılmasının yanı sıra aynı zamanda hücrelerden sentezlenen yeni pigment oranını da kontrol eder.

Aynı zamanda ciddi bir yaşlanma karşıtı tedavidir.

Hasta tedavi sürecinde kliniğe sadece 2 kez gelir. Zaman açısından avantajlıdır.

Tek başına tedavi başarı yüzdesi diğer tedavilere kıyasla daha yüksektir.

Lekenin tekrar etme ihtimali diğer tedavi yöntemlerine göre daha düşüktür.

Leke mezoterapisi ise leke açıcı özelliği bulunan vitamin ve maddeleri içeren karışımların cilde enjeksiyonu işlemidir. Ortalama haftada 1 kez 4-8 seans yapılmalıdır.



