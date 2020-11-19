Doğum Öncesi Gebelik oranlarını azaltmak için cinsel ilişkiye girmeyin çağrısı

Gebelik oranlarını azaltmak için cinsel ilişkiye girmeyin çağrısı

Doğum Öncesi

Gebelik oranlarını azaltmak için cinsel ilişkiye girmeyin çağrısı

Brezilya hükümeti genç gebelik oranlarını azaltmak için gençlere "Evlenmeden önce ilişkiye girmeyin" çağrısında bulundu.

19 Kasım 2020, Perşembe 12:17 Son Güncelleme:
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Cinsel ilişkiden kaçınmayı öğütleyen tartışmalı program, sağlık alanındaki meslek kuruluşlarının ağır eleştirilerine uğradı. Ancak ülkenin, muhafazakar Kadın, Aile ve İnsan Hakları Bakanı Damares Alves programa güçlü bir destek veriyor.

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Kendisi de bir Evanjelik Hristiyan olan Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun desteklediği Alves, dini inançlarını halka dayatmakla suçlanıyor.

Alves, geçen yıl BBC'ye yaptığı açıklamada, "Zevk için cinsel ilişkiye karşı çok güçlü bir kampanya yürütüldüğünü görüyoruz" demişti.

Bakan Alves, genç yaşta gebeliği önlemek için "en etkili yöntemin" prezervatif kullanımı, doğum kontrol hapları ve spiral değil, toptan cinsel ilişkiden uzak durmak olduğunu söylemişti.


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