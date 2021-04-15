Gebelikte varis tedavisi nasıl yapılır?

Birçok kadında hamilelik sırasında ilk kez varis gelişebilir ya da varis sorunu varsa ilerleyebilir. Eğer ailenin diğer üyelerinde varis sorunu varsa, varisli damarlara yakalanma olasılığı daha yüksek olabilir. Eğer ilk kez hamilelik sırasında ortaya çıktıysa varisli damalar kendiliğinden düzelebilir. Gebelik döneminden önce varisi olan kadınların ise hamile kalmadan önce varis tedavilerini yaptırmaları çok büyük fayda sağlar.

Bacaklarda ağırlaşma, özellikle dinlenme döneminde ortaya çıkan kramplar, varisli toplardamar çevresinde kaşıntı ya da yanma hissi varislerin yarattığı sıkıntılar arasında yer alıyor.

Gebelik varisinde dikkat edilmesi gerekenler

Gebelik döneminde varis şikayetlerinin artmaması için anne adaylarının kilolarını kontrol etmelerini, yürümelerini, uzman kontrolünde egzersiz yapmalarını ve mutlaka varis çorabı giymeleri gerekir.

Gebelik döneminde varis tedavilerinde bebeğe olumsuz etkisi olmaması için damar içi yani endovasküler yöntemler, skleroterapi gibi ameliyatsız yöntemler uygulanmamaktadır.

Gebelik döneminde varis tedavisi için hastaların düzenli ve kontrollü hareket etmesi, bacaklara soğuk uygulama yapması, özellikle bacak kaslarını çalıştıran egzersizler yapması ve düzenli olarak varis çorabı giymesi tavsiye edilir.







