Gebze Belediyesi sürekli işçi başvuruları nasıl yapılır?

Gebze Belediye Başkanlığı'na G sınıfı ehliyete sahip iş makinası operatörü alınacak. Başvurular İşkur üzerinden yapılacak.

Şimdi istenilen belgeler ve şartlar adaylar tarafından araştırılıyor.

İLAN DETAYINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞ TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Son başvuru tarihi itibarı ile 35-45 (45 yaş dâhil) aralığında olmak

Eğitim seviyesi ilköğretim (üst öğretim seviyesi kabul edilmeyecektir)

ÖZEL ŞARTLAR

G Sınıfı ehliyete sahip olmak

SRC 2 ve SRC 4 Belgelerine sahip olmak

Psikoteknik belgesine sahip olmak

İş Makinası Operatörü ( Serme — sıkıştırma 'Silindir') belgesine sahip olmak

İş Makinası Operatörü ( Serme — sıkıştırma 'Finişer') belgesine sahip olmak

İş Makinası Operatörü ( Kazıcı — Yükleyici ) belgesine sahip olmak

SGK kayıtlarınca en az 3 ay iş makinası operatörü olarak çalışmış olmak (SGK dökümü ile belgelendirilmesi istenecektir)

Gebze İlçesinde ikamet ediyor olmak.

İstenilen evraklar kura tarihinden önce Gebze Belediyesi 'ne başvuru sahibince elden teslim edilecektir. Belge teslimi yapmayanlar veya eksik evrakı olanlar noter kurasına dâhil edilmeyecektir.

Başvuru : 27.07.2019 — 02.08.2019 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacaktır.