Gece-gündüz eşitliği - İlkbahar ekinoksu

Güneş’in burçlarda transitini anlattığımız serimizde sırada Koç burcu var. 20 Mart Cumartesi günü Güneş’in Koç burcu transiti 12.37’de başlayacak.

Güneş’in Koç burcu transitine başlaması hem astronomik hem de astrolojik olarak önemli bir tarihtir. Güneş’in ışınlarını Ekvator’a dik olarak göndermeye başlaması ile birlikte İlkbahar Ekinoksu resmi olarak başlar ve ilkbahar mevsiminin gelmesini kutlarız. Bu aynı zamanda astrolojik yeni yılın başlangıcıdır.

Koç burçlarının doğum günü kutlu olsun!

Koç burcu Zodyak’ın ilk burcu olmasıyla öncü bir görev üstlenir. Harekete yöneliktir ve inisiyatif alır. Kıştan çıkan mevsimi ateşler ve baharı getirir. Eril bir burçtur. Yöneticisi Mars gibi bu burçta doğanlar cesur, aksiyonu seven, yerinde duramayan, özgür, lider ve yönetici karakterde olurlar. Kişisel haritalarımızda Koç burcunda bulunan gezegenlerimiz varsa veya Koç burcunun bulunduğu ev konularında aktif, enerjik, girişimci, cesur ve zaman zaman sabırsız davranışlar sergilememiz mümkündür.

Koç burcu mitolojisi

Eski Mısır astronomisinde koç başlı bir adam olarak tasvir edilen, doğurganlığı ve yaratıcılığı temsil eden Tanrı Amon-Ra ile ilişkilendirilirdi. İlkbahar ekinoksunun yeri olduğu için "Yeniden Doğmuş Güneş’in Göstergesi" olarak adlandırılırdı. Koç burcunun öne çıktığı yılın zamanlarında rahipler, Amon-Ra heykellerini tapınaklara işlerlerdi, bu uygulama Pers astronomlar tarafından yüzyıllar sonra değiştirilmiştir. Koç, sembolik ve mitolojik önemine atıfta bulunarak Mısır’da "Baş’ın Efendisi" unvanını almıştır.

Güneş Koç burcunda kendini nasıl ifade eder?

Astrolojide kişiliğimizi ifade eden gösterge olan Güneş, Koç burcunda yücelir ve kendini güçlü bir biçimde ifade eder. Lider, cesaretli, atak ve harekete yönelik kişiliğini ve ateşli mizacını göstermeyi sever. Fazla kullanımında ego, güç kazanma arzusu ve benmerkezci kişiliği kendini gösterebilir. O yüzden kişinin enerjisine dikkat etmesi gerekebilir. İçindeki coşkuyu dengeli kullandığında çevresini harekete geçirebilir ve hayranlık duyulur.

Güneş’in Koç burcu transiti hepimizi nasıl etkiler?

Güneş’in 20 Mart-20 Nisan arası seyahat edeceği Koç burcunun yükselen burcumuza göre etkilerine bakacak olursak;

Yükselen Koç: Koç yükselen burcunuz olduğu için kişiliğiniz, sağlığınız ve dış görünüşünüz ile ilgili konuları hayatınızda ön plana çıkartıp aydınlatacaktır.

Yükselen Boğa: Koç burcu 12.evinizi aydınlatacağı için arka planda kalan, göremediğiniz, kontrol edemediğiniz konuları ayrıca sağlığınız ile ilgili konuları ön plana çıkartabilir.

Yükselen İkizler: Koç burcu 11.evinizi aydınlatacağı için arkadaşlarınız ve sosyal gruplardaki iletişiminizde daha aktif olacağınız bir dönem başlayabilir.

Yükselen Yengeç: Koç burcu 10.evinizi aydınlatacağı için kariyerinizle ilgili konular ön plana çıkabilir.

Yükselen Aslan: Koç burcu 9.evinizi aydınlatacağı için yabancılarla yapılan işleriniz, yurtdışı seyahatleri veya yükseköğrenim ile ilgili konular ön plana çıkabilir.

Yükselen Başak: Koç burcu 8.evinizi aydınlatacağı için ortaklaşa gelirleriniz, banka ve kredilerle ilgili konular ön plana gelebilir.

Yükselen Terazi: Koç burcu 7.evinizi aydınlatacağı için ikili ilişkiler ve ortaklıklarınızla ilgili konular ön plana gelebilir.

Yükselen Akrep: Koç burcu 6.evinizi aydınlatacağı için günlük işleriniz, varsa çalışanlarınız ve sağlığınızı ilgilendiren konularda gelişmeler yaşanabilir.

Yükselen Yay: Koç burcu 5.evinizi aydınlatacağı için hobileriniz, aşk hayatınız veya çocuklarınızla ilgili konular ön plana çıkabilir.

Yükselen Oğlak: Koç burcu 4.evinizi aydınlatacağı için eviniz ve büyükleriniz ile ilgili konularda ön plana çıkabilir.

Yükselen Kova: Koç burcu 3.evinizi aydınlatacağı için kısa seyahatleriniz, kardeş veya kuzenleriniz ya da iletişim ile ilgili konular ön plana gelebilir.

Yükselen Balık: Koç burcu 2.evinizi aydınlatacağı için maddi gelirleriniz ve sahip olduğunuz değerlerle ilgili konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Hepinize sağlıklı, sevgi dolu bir hafta diliyorum.

Sevgilerimle..