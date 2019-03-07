'Geçmişten geleceğe' eğitim teknolojileri

Bu yıl 6’ncısı yapılan Eğitim Teknolojileri Zirvesi, ‘Geçmişten Geleceğe’ temasıyla gerçekleştirildi

07 Mart 2019, Perşembe 08:31
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'Geçmişten geleceğe' eğitim teknolojileri

Eğitim, iş ve medya dünyasının alanında uzman isimlerini bir araya getiren Eğitim Teknolojileri Zirvesi, uygulama örneklerinin yanı sıra vizyon katan söyleşiler ve paneller ile eğitim sektörüne katkı sunmayı amaçlıyor.

Zirvenin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan isimlerden biri olan ve eğitim yayıncılığında faaliyet gösteren Doğan Akademi, bu alandaki teknolojik yeniliklerin de takipçisi oldu.

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