'Geçmişten geleceğe' eğitim teknolojileri

Eğitim, iş ve medya dünyasının alanında uzman isimlerini bir araya getiren Eğitim Teknolojileri Zirvesi, uygulama örneklerinin yanı sıra vizyon katan söyleşiler ve paneller ile eğitim sektörüne katkı sunmayı amaçlıyor.

Zirvenin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan isimlerden biri olan ve eğitim yayıncılığında faaliyet gösteren Doğan Akademi, bu alandaki teknolojik yeniliklerin de takipçisi oldu.