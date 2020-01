ÇEV (Çağdaş Eğitim Vakfı) öncülüğünde başlayan ‘Genç Yetenekler’ projesi 11 yıldır başarıdan başarıya koşuyor. ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri tarafından her yıl düzenlenen ‘Genç Yetenekler’ projesi konseri, bu yıl 13 Ocak’ta Zorlu PSM’de gerçekleşecek. Bu şahane konserle ülkemizin gururu olan genç müzisyenler sanatseverlerle buluşacak. Ben de bu dev konser öncesi ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri ve her biri harikalar yaratan müzisyen çocuklarla tanıştım ve sohbetlerini dinlemeye doyamadım. Konser biletlerini ÇEV Sanat, Passo ve Zorlu PSM’den temin edinilebilirsiniz.

‘Genç Yetenekler’ nasıl bir proje?

Proje 2009 yılında başladı. Kültür ve sanat alanında ülkemizi yurt dışında temsil eden üstün yetenekli genç müzisyenlerin eğitimlerine destek oluyoruz. Bu gençlerin dünyada parlayan yıldızlar olmaları yolunda ilerlemeleri için gerekli imkânları sağlamaya çalışıyoruz. ÇEV olarak ‘Genç Yetenekler’in bu yolda ilerleyebilmesi için uzun vadeli eğitimlerini garanti altına alınması çok önemli.

Onlara gelişebilecekleri olanaklar sunulduğunda dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşayan insanlar tarafından parmakla gösterilen önemli sanatçılar olabilirler. Yeter ki çıktıkları bu yolda onlara destek olabilelim.

Bu projeyi başlatmanızdaki ana neden neydi?

Kalkınmış ülkeler kültür ve sanata büyük önem veriyor. Bu da onları güçlü kılıyor. Ben her zaman ülkemizdeki genç yeteneklerin keşfedilip destek olunmasından yanayım. Çocukların yetenekleri küçük yaşta keşfedilirse ve eğitilirlerse ülkemiz daha hızlı kalkınır.

Kendi mucizesini yaratan gençler

11 yılda neleri değiştirdiniz?

Proje başladığında yetenekli gençlerimiz çok küçük yaştaydı. Büyüdüler ve dünyanın en iyi okullarında en iyi eğitimi alıyorlar. Hepsi birden fazla lisan konuşuyor. Her biri kendi mucizesini yarattı. Ülkemiz adına çok önemli başarılar kazandılar. Mersin’den, Bursa‘dan çıkıp New York’ta Carnegie Hall’da 3 bin kişiye Londra’da Royal Albert Hall’da 6 bin kişiye dünyanın en ünlü orkestralarıyla konserler veriyorlar. BBC’de solo konseri canlı yayınlanarak milyonlarca kişiye ulaşan bu gençlerimizin ülkemizin dünyadaki algısına kattığı olumlu yansımayı önemsemek gerekir.

Projenin sanat kurulu kimlerden oluşuyor?

Cihat Aşkın(yaylı sazlar), Fazıl Say(tuşlu sazlar), Bülent Evcil (üflemeliler), İbrahim Yazıcı (şan) danışmanlığında ilerliyor. Her biri kendi alanında üstün yetenekli genci keşfederek, ileride kendisi gibi dünya sanatçısı olmalarına destek oluyor. Bu gençler jüri tarafından; performans, müzik teori sınavı ve sözlü mülakata katılıyor. Sanat kurulundan yüzde doksan ve üzeri puan alan projeye dahil ediliyor. Şu anda ‘Genç Yetenekler’ projesi kapsamında 26’sı yurt dışında, 14’ü ise yurt içinde olmak üzere 40 yetenekli gencimiz eğitimlerine devam ediyor.

CEMAL ALİYEV

26 yaşında / Viyolonsel

‘BBC Classical artist’ unvanını kazandı

2008 yılında İngiltere’de Yehudi Menuhin School’a tam burslu olarak kabul edildi. Royal Collage of Music’de lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Şu anda Guildhall School of Music’de doktorasını yapıyor. 2012 yılında İngiltere’de BBC Radio üç kanalında, BBC Konser Orkestrası eşliğinde canlı konser verdi. 2015 Yılında İngiltere’de düzenlenen Bromsgrove Uluslararası Viyolonsel Yarışması’nda 1. oldu. 2019’un Ekim ayında New York’ta düzenlenen Concert Artists Guild yarışmasını kazandı. Önümüzdeki yıl Amerika ve Asya kıtasında çeşitli konserler verecek.

TARIK KAAN ALKAN

13 yaşında/Piyano

Kariyeri yaşından büyük!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 7. sınıf öğrencisi. 7 yaşında beste yapmaya başladı. 11. Uluslararası Pera Piyano Yarışması, Milano’daki 6. International Piano Competition Piano Talents, Hırvatistan’daki Memorijal Jurica Murai-Murai Grand Prix, Yamaha Music Foundation of Europe Branch Turkey yarışmalarında birinci oldu. 11 yaşında Royal Akademi (ABRSM) Piyano Grade 8 seviyesini takdir belgesi ile tamamladı. İş Sanat tarafından 2017-2018 sezonunda piyanoda ‘Parlayan Yıldız’ seçildi.

ELVIN HOXHA GANIYEV

22 yaşında/Keman

Papa’nın elinden ödül aldı

Eğitimine Zürih’te Kalaidos Üniversitesi’nde ve La Escuela Superior de Música Reina Sofía’da Prof. Dr. Zakhar Bron’un öğrencisi olarak devam ediyor. 5. Mokoc Uluslararası David Oistrakh Keman Yarışması’nda 3. ve 8. Novosibirsk Rusya Uluslararası Genç Keman Yarışması’nda 1. oldu. Carnegie Hall, Berlin Filarmoni, Milano La Scala Opera gibi pek çok önemli salonda konserler verdi. Placigo Domingo, Zubin Mehta, Fazıl Say gibi dünyaca ünlü sanatçılarla ve orkestralarla sahneyi paylaştı.