Bilim & Teknoloji Geleceğin teknoloji yıldızları mezun oluyor

Geleceğin teknoloji yıldızları mezun oluyor

Bilim & Teknoloji

Geleceğin teknoloji yıldızları mezun oluyor

Geleceğin Teknoloji Yıldızları programı kapsamında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı bünyesinde 2017 yılının Temmuz ayında tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye için, geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri bugün ikinci mezunlarını veriyor.

24 Eylül 2021, Cuma 10:57 Son Güncelleme:
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TEKNOFEST kapsamında Atatürk Havalimanındaki ana sahnede gerçekleşecek olan mezuniyet töreni ile bugün 1000 Deneyap öğrencisi Deneyap Teknoloji Atölyelerinden mezun olacak. 

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