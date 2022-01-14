Gelecek Partili Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 'Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında 'Heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı' denildi.
14 Ocak 2022, Cuma 12:02 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında 'Heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı." denildi.
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