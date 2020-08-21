Gelecek Partisi’nin 8 aydır Ankara İl Başkanlığı görevini yürüten Osman Hakan Kılıç’ın da aralarında bulunduğu bine yakın üyesi, parti üyeliklerinden ve görevlerinden istifa etti. Kılıç ile İl Başkanlığı eski yöneticileri, bugün partinin Ankara İl Başkanlığı’nda yaptıkları basın açıklamasıyla istifa ettiklerini duyurdu.

Parti programı ve temel ilkelerle uyuşmayan uygulamalar sebebiyle istifa ettiklerini belirten Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımızı eleştiriyorlar, lakin şeffaflığın, siyasi etiğin, ahlaki etiğin, adalet ve hukukun olmadığının özellikle altını çizerek ifade etmek isterim. Haklının netice alamadığı, güçlü olanın netice aldığı; milletin değer yargılarının hiçe sayıldığı Gelecek Partisi’nin Ankara İl Başkanlığı’ndan ve parti üyeliğinden istifa ediyorum.

8 Ocak 2020 tarihinde tarafıma tevdi edilen İl Başkanlığı görevini, Gelecek Partisi’nin siyasetinin ehliyet, liyakat, adalet ve ahlak üzerine inşa edildiğini düşünerek kabul etmiştim.

Ancak görev yaptığım 8 aylık süreç içinde az ehliyet, liyakat, ahlak ve özellikle adalet ilkelerinden uzaklaştığını gördüm.

Bu nedenle il başkan yardımcılarımız, il yönetim kurulu üyelerimiz, yedi ilçe başkanımız ve ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, mahalle temsilcilerimiz hep beraber Gelecek Partisi üyeliklerimizden istifa ediyoruz. Şu an başka bir partiye geçiş söz konusu değil.

Sedat Cenikli -Hürriyet