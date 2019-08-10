Yangın, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Behramlı köyündeki ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Behramlı köyü yakınlarında başlayan yangının bir kolunun köye doğru, diğer kolunun ise Davutbeyin Çiftliği mevkiine doğru ilerlediği öğrenildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yangına çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale etmeye başladı.

DHA