Gelin olarak geldi, futbol kulübü başkanı seçildi

Bolu'da, 3 çocuk annesi iş kadını Ayşe Aydın (35) 10 sene önce gelin gittiği Göynük ilçesinin futbol kulübü Göynük Belediyespor'un başkanı oldu. Ayşe Aydın, heyecanlı olduğunu, amaçlarının bir dahaki sezon üçüncü lige çıkmak olduğunu söyledi.

Geçen çarşamba günü Bölgesel Amatör Lig 6'ncı grupta mücadele eden Göynük Belediyespor'un olağan kongresine tek liste çıkarken, başkan Ayşe Aydın seçildi. Müteahhitlik yapan ve kafe işleten Ayşe Aydın, Bolu'nun ilk kadın, futbol kulübü başkanı oldu. 10 yıl önce Göynüklü eşiyle evlenerek ilçeye gelin olarak gelen Ayşe Aydın, kulübün antrenmanlarını ve futbolcularını sıkı şekilde takip etmeye başladı.

Başkanlığıyla birlikte kulübün çok iyi işler başaracağına inandığını kaydeden Ayşe Aydın, "Bir Göynük geliniyim aslında. Bu göreve layık görüldüğüm ve seçildiğim için çok mutluyum. Bir kadın başkanla devam etmenin heyecanı futbolculara ve teknik heyete de yansımış durumda. Ben de onlar kadar heyecanlıyım. Bundan sonra çok iyi işler başaracağımızı düşünüyorum. Çünkü Bölgesel Amatör Lig'deki en genç takım bizim. Bu bir avantaj. Genelde Boluspor alt yapısından aldığımız çocuklar var. Bir taraftan Boluspor'un pilot takımı gibi çalışıyoruz" dedi.





'Yakından takip ediyordum'





Daha önce de futbol ile yakından ilgilendiğini anlatan Aydın, "Boluspor'u çok yakından takip ediyordum. Maçlarına da sık sık katılmaya çalışıyordum. Sonuçta artık kadının değdiği her yerde çiçekler, güller açar diyoruz. Türkiye'deki ikinci kadın başkanım. İlk kadın başkanımız Kayserispor'un Başkanı Berna hanım. Gurur verici. İnşallah günden güne de sayımız artacaktır" diye konuştu.

Aydın, bu sezon ligde bulundukları yeri koruyup, önümüzdeki sezonda üçüncü lige çıkmayı amaçladıklarını belirterek, "Ben zaten tek adaydım. Böyle bir teklifle geldiklerinde çok heyecanlanmıştım. Kabul ettikten sonra futbolcularımızın başarı isteğinin arttığını, daha çok hırslandıklarını gördük. Bir kadını arkalarında, yanında hissetmenin gururunun farklı olduğunu hissettik. Futbolcularımız da en az benim kadar heyecanlı. Önümüzde 10 maç var. Düşme şansımız yok diye düşünüyorum. Son yapacağımız maçta inşallah bu sene yerimizi koruyup, daha sonraki sene daha iyi yerlerde olmayı planlıyoruz. Bu sezon biraz geç başladık. Ama henüz geç değil. Her şeyi toparlayabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Annelerin asla yorulmayacağını söyleyen Ayşe Aydın, "Sadece 3 çocuğumla değil, aynı zamanda müteahhidim. Kendi kafem var. Onlarla da ilgileniyorum. Öncelikle bir anneyim. Anneler asla yorulmaz. Ben ne futbolcu çocuklarım için, ne kendi çocuklarım için, ne de işlerim için koştururken yorulmayacağımı düşünüyorum. Daha iyi olacaktır. Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





Değişiklikler bekleniyor

Göynük Belediyespor Teknik Direktörü İrfan Ulusan ise, Ayşe Aydın'un kulübe başkan olmasıyla birlikte büyük değişiklikler beklediklerini ifade ederek, "Çok güzel tepkiler gelmeye başladı. Bu BAL Ligi'nde ilk defa oluyor. Bolu'da bir bayanın başkan olması kolay bir şey değil. Kendisi büyük bir cesaret gösterdi. Zaten iş kadını çevresi var. Bize katkı vereceğini düşünüyorum. Her anlamda değişiklik olacak. Hareketlerimize daha çok dikkat edeceğiz. Maçlar da öyle olacak. Kendisini tebrik ediyorum. İnşallah takımımız da iyi gider ve başarılı oluruz. Ben örnek olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

DHA