Yemek Gelin tatlısı tarifi ve yapılışı: Gelin tatlısı nasıl yapılır?

Gelin tatlısı tarifi ve yapılışı: Gelin tatlısı nasıl yapılır?

Yemek

Gelin tatlısı tarifi ve yapılışı: Gelin tatlısı nasıl yapılır?

Sütlü tatlılar arasında favoriniz olacak gelin tatlısı tarifi, hem görüntüsü hem de lezzetiyle enfes bir tarif. Sütlü tatlı sevenler gelin tatlısı nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız gelin tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

17 Mart 2021, Çarşamba 13:29 Son Güncelleme:
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Tadı ayrı görüntüsü ayrı güzel olan gelin tatlısı tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için gelin tatlısı tarifi arıyor ya da gelin tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Gelin tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

GELİN TATLISI TARİFİ

Gelin tatlısı malzemeleri

  • 4 tepeleme yemek kaşığı şeker
  • 4 tepeleme yemek kaşığı un
  • 4 tepeleme yemek kaşığı irmik
  • 4 yumurta
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Şerbeti için;

  • 4 su bardağı süt
  • 1 su bardağı şeker

Üzeri için;

  • 1 su bardağı soğuk süt
  • 1 paket krem şanti

Gelin tatlısı yapılışı

Şekeri ve yumurtayı 30 saniye kadar çırpın. Diğer malzemeleri ekleyip karıştırın ve az yağlanmış tepsiye dökün. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin. Kek pişerken, şerbet için olan 1 bardak şekeri, 1 bardak sütün içinde ısıtarak eritin. Şeker eridikten sonra 3 su bardağı sütü de soğuk olarak ilave edin. Kek fırından çıkar çıkmaz, soğuk şerbeti üzerine dökün. 2-3 dakika içinde kek bütün sütü çekiyor ama yerken sütü mutlaka hissediyorsunuz. Üzerine ister krem şanti, ister kendi yaptığınız bir kremayı dökün. Tatlıyı bir gece buzdolabında bekleterek servis yapın.

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