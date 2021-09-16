Gelinim Mutfakta 16 Eylül puan durumu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında bir isim günün sonunda çeyrek altını yakasına takıyor 4 gelin mücadele verirken Gelinim Mutfakta 16 Eylül puan durumu kayınvalideler tarafından belirleniyor. Peki, Gelinim Mutfakta 16 Eylül puan durumu nasıl? Bugün Gelinim Mutfakta'da kim 1'nci oldu? Çeyrek altını kim aldı?

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta programında bugün kayınvalidelerden en yüksek puanı alıp günün birincisi olan isim Aslıhan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 16 EYLÜL PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 16 Eylül Perşembe puan durumu:

Yağnur: 11

Hazal: 16

Yaren: 13

Aslıhan: 23