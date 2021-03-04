Magazin Gelinim Mutfakta 4 Mart puan durumu! Günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 4 Mart puan durumu! Günün birincisi kim oldu?

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Gelinim Mutfakta 4 Mart puan durumu! Günün birincisi kim oldu?

Yemek tadımlarından sonra 4 Mart perşembe günün birisi Gelinim Mutfakta programında belli olacak. Gelinlere puanı kayınvalideler ve gizli oylama ile Seda Sayan veriyor. Gelinim Mutfakta puan durumuna göre 4 gelinde biri çeyrek altını almaya hak kazanıyor. 3 sezondur Kanal D'de yayımlanan yarışma programının geniş bir izleyici kitlesi bulunuyor. Gelinim Mutfakta'da bugün gün birincisi olup çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu...

04 Mart 2021, Perşembe 14:54 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 4 Mart puan durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Gelinler en yüksek puanı toplamaya çalışırken kayınvalidelerde gelinlerini bulmaya çalışıyor. Seda Sayan'ın sunumuyla ekrana gelen yapım 3 sezondur devam ediyor. Gelinim Mutfakta puan durumunda bir isim çeyreği kazanacak. Hafta boyunca süren mücadele Kanal D'de yayınlanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün gün birincisi olup çeyrek altını kim aldı? İşte merak edilen Gelinim Mutfakta 4 Mart puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 4 Mart gün birincisi belli oldu. Bugün en yüksek puanı Aysun ve Zeynep oldu. Yapılan kura ile birinci Aysun seçildi.

GELİNİM MUTFAKTA 4 MART PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 4 Mart puan durumunu Seda Sayan tarafından açıklandı:


Aysun: 18


Zeynep: 18


Ayten: 16


Saniye:9

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