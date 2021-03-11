Magazin Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Çeyrek altının kazananı kim oldu? 11 Mart perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu!
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Çeyrek altının kazananı kim oldu? 11 Mart perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu!

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Çeyrek altının kazananı kim oldu? 11 Mart perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu!

Magazin

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Çeyrek altının kazananı kim oldu? 11 Mart perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu!

Yemek tadımlarından sonra 11 Mart perşembe günün birisi Gelinim Mutfakta programında belli olacak. Gelinlere puanı kayınvalideler ve gizli oylama ile Seda Sayan veriyor. Gelinim Mutfakta puan durumuna göre 4 gelinde biri çeyrek altını almaya hak kazanıyor. 3 sezondur Kanal D'de yayımlanan yarışma programının geniş bir izleyici kitlesi bulunuyor. Gelinim Mutfakta'da bugün gün birincisi olup çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu...

11 Mart 2021, Perşembe 14:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gelinim Mutfakta 11 Mart puan durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Gelinler en yüksek puanı toplamaya çalışırken kayınvalidelerde gelinlerini bulmaya çalışıyor. Seda Sayan'ın sunumuyla ekrana gelen yapım 3 sezondur devam ediyor. Gelinim Mutfakta puan durumunda bir isim çeyreği kazanacak. Hafta boyunca süren mücadele Kanal D'de yayınlanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün gün birincisi olup çeyrek altını kim aldı? İşte merak edilen Gelinim Mutfakta 11 Mart puan durumu!

Gelinim Mutfakta perşembe günü puan durumu:


Ayten:


Aysun:


Zeynep: 


Dudu: 



Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Çok bilmiş bacılar
Filiz Özkol
Yasemin Candemir
Ekonominin derin girdapları ve yükselen yıldızları
Yasemin Candemir
Şirin Sever
Kadın futbolcular: 1, Önyargılar: 0
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Hoşça kal Rasim ağabey
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Misafirim var
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Bu çağ kadınların yüzünü güldürecek
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Herkes bir günlüğüne kadın olsun!
Elif Demirtaş Bilir
Suna Akyıldız
Cenaze evinde kutlama yapılır mı?
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
8 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!
Öner Döşer
Funda Duru
Efsane kadınlar kulübü
Funda Duru
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
Bekir Saçar
Sosyetik hanımlar klip oyuncusu oldu
Bekir Saçar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Emilia Clarke çöpçatanlık uygulamasına kayıt oldu