Gelinim Mutfakta 11 Mart puan durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Gelinler en yüksek puanı toplamaya çalışırken kayınvalidelerde gelinlerini bulmaya çalışıyor. Seda Sayan'ın sunumuyla ekrana gelen yapım 3 sezondur devam ediyor. Gelinim Mutfakta puan durumunda bir isim çeyreği kazanacak. Hafta boyunca süren mücadele Kanal D'de yayınlanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün gün birincisi olup çeyrek altını kim aldı? İşte merak edilen Gelinim Mutfakta 11 Mart puan durumu!

Gelinim Mutfakta perşembe günü puan durumu:





Ayten:





Aysun:





Zeynep:





Dudu:







