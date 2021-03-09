Magazin Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Çeyrek altının kazananı kim oldu? 9 Mart Salı Gelinim Mutfakta puan durumu!
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Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Çeyrek altının kazananı kim oldu? 9 Mart Salı Gelinim Mutfakta puan durumu!

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Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Çeyrek altının kazananı kim oldu? 9 Mart Salı Gelinim Mutfakta puan durumu!

Gelinim Mutfakta 9 Mart puan durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Gelinler bugünde tavuklu parmak kebabı ve arpa şehriye pilavı için kıyasıya mücadele etti. Ekran başındaki izleyenler puan tablosunu kaçırınca Gelinim Mutfakta gün birincisi ve çeyrek altının kazananı kim oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı. Ekranların en çok altın kazandıran yarışması Gelinim Mutfakta 9 Mart puan durumu sizlerle...

09 Mart 2021, Salı 15:29 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 9 Mart puan durumu yakından takip ediliyor. Yarışmada gelinler bugün tavuklu parmak kebabı yaparak 5 tam puan almaya çalıştı. Kanal D'de yayınlan yemek yarışması Gelinim Mutfakta 9 Mart puan durumunu göre çeyrek altını bir isim kazanacak. Dün kayınvalidelerden en yüksek puanı alan isim yeni gelen yarışmacı Dudu olmuştu. Gelinim Mutfakta gün birincisi ve çeyrek altının kazananı kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 9 Mart puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ VE ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta gün birincisi olup çeyrek altını alan gelin Zeynep oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 9 MART SALI PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 9 Mart Salı günü puan durumu;

Aysun: 8

Zeynep: 19

Dudu: 13

Ayten: 18


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