Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 16 Mart Salı Gelinim Mutfakta puan durumu
Gelinim Mutfakta 16 Mart puan durumu bugün açıklanıyor. Gelinler ve kayınvalideler arasında kıyasıya rekabet sürüyor. Bugün de bir isim çeyrek altını kazanacak. Gelinim Mutfakta 16 Mart puan durumunu günün sonunda Seda Sayan açıkladı. 16 Mart Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim aldı. Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu...
16 Mart 2021, Salı 15:51 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 16 Mart puan durumu açıklanıyor. Bir isim çeyrek altının sahibi oluyor. Hafta boyunca gelinleri hünerlerini sergiliyor. Kayınvalideler gelinlerini bularak 5 tam puan vermeye çalışıyor. Gelinim Mutfakta 16 Mart puan durumu, bugün yapılan kuru erikli sulu köfte tarifine göre belli olacak. 16 Mart Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 16 Mart puan durumu!
16 MART GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
16 Mart Gelinim Mutfakta gün birincisi Ayten gelin oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 16 MART SALI PUAN DURUMU
Gelinim Mutfakta 16 Mart puan durumu:
Ayten: 23
Dudu: 9
Aysun: 19
Hilal: 11