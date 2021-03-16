Gelinim Mutfakta 16 Mart puan durumu açıklanıyor. Bir isim çeyrek altının sahibi oluyor. Hafta boyunca gelinleri hünerlerini sergiliyor. Kayınvalideler gelinlerini bularak 5 tam puan vermeye çalışıyor. Gelinim Mutfakta 16 Mart puan durumu, bugün yapılan kuru erikli sulu köfte tarifine göre belli olacak. 16 Mart Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 16 Mart puan durumu!

16 MART GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

16 Mart Gelinim Mutfakta gün birincisi Ayten gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 16 MART SALI PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 16 Mart puan durumu:

Ayten: 23

Dudu: 9

Aysun: 19

Hilal: 11



