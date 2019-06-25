Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gün sonuncusu kim?

Hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta'nın 327. bölüm yayınlandı. Son bölümde Zeynep Hanım ile Hülya hediye vermedikleri gelin ve kaynanayla problem yaşıyorlar. Çiğdem Hanım, Zeynep Hanım'ın aile fotoğrafını kaldırdığını gören Hülya soluğu kaynanalar odasında alıyor! Elif'in, Ezgi'nin kalan eşyalarını da kaldırması soruna neden oluyor.

Gün sonunda bir gelin gün birincisi bir glin ise gün sonuncusu oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Gülcan Ekici, Hatice Karabulut ve Elif Akçam aldı! Çeyrek altını ise, Gülcan kazandı! Gün sonuncusu Hülya oldu.