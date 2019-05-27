Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gün sonuncusu kim oldu?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D'de ekrana geliyor. Bugün yarışmanın 311. bölümü yayınlandı. Son bölümde yarışmaya yeni katılan gelin 13 yıldır kaynanasına "Anne" diye hitap etmediğini söyleyerek eleştirilerin odağına oturuyor.

Kaynanalar odasının yeni kayınvalidesi İnci Hanım, gelininin "Anne" dememesi yüzünden üzüntü duyduğunu ifade ediyor. Reyhan Hanım 65 bileziği kendi başına pasta keserek kutluyor. Gülcan'ın kayınbabası özür mahiyetinde çiçek göndererek onun gönlünü almaya çalışıyor.

Yarışmada tüm bunlar yaşanırken gün sonunda ise bir gelin çeyrek altını kazanırken gün sonuncusu da belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek ve eşit puanları Gülcan Ekinci ve Vahideh Bakhshayeshizadeh aldı! Çeyrek altını kura çekimi sonrası ise Vahide aldı. Gün sonuncusu ise Yasemin oldu.