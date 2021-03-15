Magazin Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 15 Mart 2021 puanları

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 15 Mart 2021 puanları

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Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 15 Mart 2021 puanları

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün Seda Sayan’ın sunumu ile yayınlanan ve her bölümü ile de olay yaratan Gelinim Mutfakta yeni bölümü ile Yeni haftaya başlıyor. Birbirinden iddialı 4 yarışmacı bugün de mutfağa giriyor ve yüksek puanlar alabilmek için mücadele ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta 15 Mart kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 15 Mart 2021 puanları ve detaylar...

15 Mart 2021, Pazartesi 14:52 Son Güncelleme:
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Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran renkli yarışma programı Gelinim Mutfakta 15 Mart 2021 yeni bölümüyle bugün de izleyici karşısına çıkıyor. Seda Sayan’ın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada bugün dört yarışmacı yine mutfağa giriyor ve en iyi Balaban kebabı yapıp çeyrek altının sahibi olmak istiyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta Çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 15 Mart puanları ve detaylar haberimizde…

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 15 Mart gün birincisi Aysun ve Dudu oldu. Çekilen kura sonucu çeyrek altına Dudu sahip oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

15 Mart Pazartesi günü puan durumu:

Dudu: 19

Aysun: 19

Ayten: 14

Hilal: 11

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