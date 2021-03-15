Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran renkli yarışma programı Gelinim Mutfakta 15 Mart 2021 yeni bölümüyle bugün de izleyici karşısına çıkıyor. Seda Sayan’ın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada bugün dört yarışmacı yine mutfağa giriyor ve en iyi Balaban kebabı yapıp çeyrek altının sahibi olmak istiyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta Çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 15 Mart puanları ve detaylar haberimizde…

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 15 Mart gün birincisi Aysun ve Dudu oldu. Çekilen kura sonucu çeyrek altına Dudu sahip oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

15 Mart Pazartesi günü puan durumu:

Dudu: 19

Aysun: 19

Ayten: 14

Hilal: 11