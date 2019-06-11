Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Sonuncu kim?

Gelinim Mutfakta 317. bölüm geride kaldı. Son bölümde Hatice, Gülcan ile ses yükseltme tartışmasının içine giriyor!

Reyhan Hanım ve Hüsniye Hanım arasındaki tartışma Besime Hanımı rahatsız etmeye başlıyor. Hatice ve Gülcan arasındaki tartışma gün boyu devam ediyor.

Yarışmanın sonunda ise gün birincisi ve sonuncusu belli oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Hatice Karabulut ve Vahideh Bakhshayeshizadeh aldı! Çeyrek altının sahibi ise Hatice'ydi. Gün sonuncusu ise Gülcan oldu.