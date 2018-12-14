Gelinim Mutfakta kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu?

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelin Mutfakta'nın 195. bölümü bugün yayınlandı. Son bölümde ortalık karıştı. Tuğçe Hanım, kendisine "Teyze" diye hitap eden Elif'e sert çıkarken Ziyafet Hanım, Cansu'nun mutfağı sürekli denetlemesine öfkelendi. Günün sonunda ise bir gelin 5 altın bileziği kazanırken bir gelin de yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Hafta toplamında en az puanları Tuğçe-Emel ve Nezahat-Rümeysa çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın son hafta finalinde yarışmaya veda eden isim 53 puanla Emel oldu ve kayınvalidesi Tuğçe Hanım'la yarışmadan ayrıldı.





Yarışmanın bu haftaki birincisi ise 69 puanla Elif oldu.