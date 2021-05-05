Gelinim mutfakta lezzetlerinden: Fellah köftesi tarifi

Bulgurun besleyici ve doyurucu gücünü barındıran fellah köftesi, ana yemek olarak tüketilebileceği gibi ana yemeği destekleyen güzel bir garnitür olarak kullanılabiliyor. Özellikle enfes sarımsaklı sosuyla buluştuğunda yemelere doyum olmaz bir lezzete dönüşüyorSevdiklerinize hazırlamak için fellah köftesi tarifi arıyor ya da fellah köftesi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? fellah köftesi tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

FELLAH KÖFTESİ TARİFİ

MALZEMELER

Köfte Malzemesi:

2 su bardağı köftelik ince bulgur

1 su bardağı irmik

3 yemek kaşığı un

1 yumurta

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Kimyon

Sosu için:

1, 5 çay bardağı zeytin yağı

5-6 diş sarımsak (isteğe göre azaltılabilir)

2 yemek kaşığı biber salçası

4 adet domates rendesi

Süslemek için:

1 Demet maydanoz

Köfteleri haşlamak için:

2 litre su

Limon tuzu bir çay kaşığı ve normal tuz ile su kaynatılır.

FELLAH KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

1.Köfte için verilen tüm malzemeler ara ara ılık su yardımıyla yoğurulur ve macun kıvamına getirilir.

2.Elde edilen hamurdan nohut büyüklüğünde parçalar koparıp elimizi hafifçe ıslatarak ufak ufak köfteler şeklinde avuç içinde yuvarlanır.

3.Bu köfteciklerin üstüne serçe parmakla bastırılıp düğme şekli verilir, unlanmış tepsiye dizilir.

4.Sosu için bir tavada yağ ısıtılır.

5.Dövülmüş sarımsak hafifçe kavrulur, biber salçası ve domates rendesi eklenip domatesler pişinceye kadar sos kıvamına getirilir.

6.Kaynayan suya köfteler azar azar atılıp 5 dakika haşlanıp kevgirle servis tabağına alınır.

7.Tavada pişen sos köftelerin üstüne yayılır ve son olarak ince kıyılmış maydanozla süslenir. Afiyet olsun.











