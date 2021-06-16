Magazin Gelinim Mutfakta Seda neden yok? Gelinim Mutfakta Seda yarışmadan ayrıldı mı diskalifiye mi oldu? 16 Haziran 2021
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Gelinim Mutfakta Seda neden yok? Gelinim Mutfakta Seda yarışmadan ayrıldı mı diskalifiye mi oldu? 16 Haziran 2021

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Gelinim Mutfakta Seda neden yok? Gelinim Mutfakta Seda yarışmadan ayrıldı mı diskalifiye mi oldu? 16 Haziran 2021

Gelinim Mutfakta’nın sevilen yarışmacılarından Seda’nın yarışmada olmaması programın hayranlarında merak neden oldu. Finale kısa süre kala yaşanan bu ayrılığın ardından “Gelinim Mutfakta Seda neden yok? Gelinim Mutfakta Seda yarışmadan ayrıldı mı? aramaları yoğunlaştı…

16 Haziran 2021, Çarşamba 16:25 Son Güncelleme:
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Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta’da şok bir ayrılık yaşandı. Yarışmanın sevilen ismi Seda, iki gündür programa katılmıyor. Yarışmanın takipçileri Gelinim Mutfakta Seda neden yok araştırması yaparken, sorunun yanıtı Seda Yılmaz’dan geldi. Peki, Gelinim Mutfakta Seda yarışmadan ayrıldı mı? İşte konunun detayları…

GELİNİM MUTFAKTA SEDA NEDEN YOK? GELİNİM MUTFAKTA SEDA YARIŞMADAN AYRILDI MI?

Seda Sayan’ın eğlenceli sunumuyla hafta için Kanal D ekranlarında yer alan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Gelinim Mutfakta yarışmasında beklenemedik bir ayrılık yaşandı. Yarışmanın sevilen ismi Seda artık yarışmada yer alamayacak.

Gelinim Mutfakta Seda yarışmadan ayrılma nedenini ise çektiği video ile duyurdu. 15 Haziran itibaren yarışmaya devam edemeyeceğini söyleyen Seda Yılmaz, merdivenlerden düştüğünü ve sağ omzunun çıktığını söyledi. Çok üzgün olduğunu kolundaki ağrı sebebiyle yarışmaya devam edemeyeceğini dile getiren Seda Yılmaz, bir dahaki sezonda tekrar katılmak istediğini ifade etti.

Videonun ardından diğer yarışmacılar ve Seda Sayan, Gelinim Mutfakta Seda’ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

GELİNİM MUTFAKTA SEDA YILMAZ KİMDİR?

Gelinim Mutfakta Seda olarak bilinen Seda Yılmaz, yarışmaya kayınvalidesi Nagihan ile Çanakkale Gelibolu’dan katılıyor. Bir yıllık evli olan ve 2 aylık bir kızı bulunan Seda Yılmaz, yarışmanın iddialı isimlerinden biri iken, geçirdiği talihsiz kaza sonrasında yarışmaya veda etmek zorunda kaldı.

 

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