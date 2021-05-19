Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kazanan belli oldu
Seda Sayan’ın sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Gelinim Mutfakta bugün 708. yeni bölümüyle ekrana geldi. Peki bugün yayınlanan Gelinim Mutfakta’nın birincisi hangi yarışmacısı oldu? İşte detaylar...
19 Mayıs 2021, Çarşamba 18:10 Son Güncelleme:
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Gelinlerin kıyasıya mücadele vererek yarıştığı, kayınvalidelerin ise yemeği kimin yaptığından habersiz bir şekilde oyladığı, gündüz kuşağının eğlenceli yarışması Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle bugün izleyiciyle buluştu.
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü 708. Bölümüyle ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında programın sunucusu Seda Sayan hangi geline kaç puan verdi? Sayan, son puanlamayı yaptı. Seda Sayan, Esra'ya 3 puan, Yağmur'a 3 puan, Aynur'a 5 puan ve son olarak da Seda'ya 1 puanı layık gördü.
GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASINDA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasının gün sonunda kaynanalardan yüksek puanları Aynur Haktanır ve Esra Birinci aldı. Çeyrek altını ise bir gelin kazandı.
Haftanın üçüncü gününde en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olan gelin, Aynur oldu.