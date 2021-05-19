Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kazanan belli oldu

Gelinlerin kıyasıya mücadele vererek yarıştığı, kayınvalidelerin ise yemeği kimin yaptığından habersiz bir şekilde oyladığı, gündüz kuşağının eğlenceli yarışması Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle bugün izleyiciyle buluştu.

19 Mayıs 2021 Çarşamba günü 708. Bölümüyle ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında programın sunucusu Seda Sayan hangi geline kaç puan verdi? Sayan, son puanlamayı yaptı. Seda Sayan, Esra'ya 3 puan, Yağmur'a 3 puan, Aynur'a 5 puan ve son olarak da Seda'ya 1 puanı layık gördü.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASINDA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasının gün sonunda kaynanalardan yüksek puanları Aynur Haktanır ve Esra Birinci aldı. Çeyrek altını ise bir gelin kazandı.

Haftanın üçüncü gününde en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olan gelin, Aynur oldu.



