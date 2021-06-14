Magazin Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kim kazandı?

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Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kim kazandı?

Gündüz kuşağının sevilen programı Gelinim Mutfakta, bugün yayınlanan 726. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Kıyasıya mücadele veren gelinlerden, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta, yarışmasında çeyrek altını kazanan isme Seda Sayan, hediyesini takdim etti.

14 Haziran 2021, Pazartesi 16:31 Son Güncelleme:
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Gündüz kuşağının sevilen programı Gelinim Mutfakta, bugün yayınlanan 726. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Kıyasıya mücadele veren gelinlerden, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta, yarışmasında çeyrek altını kazanan isme Seda Sayan, hediyesini takdim etti.

Gelinim Mutfakta, yarışmasının yeni bölümünde çeyrek altını kazanmak için kıyasıya mücadele bugün de devam etti. Gelinlerin kıyasıya mücadele vererek yarıştığı, kayınvalidelerin ise yemeği kimin yaptığından habersiz bir şekilde oyladığı, gündüz kuşağının eğlenceli yarışması Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle bugün izleyiciyle buluştu.

 Gelinim Mutfak yarışmasında gün birincisi olan yarışmacı çeyrek altınla ödüllendirildi. Gelinim Mutfakta’da birinci olan yarışmacıya ödülü Seda Sayan takdim etti.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASINDA ÇEYREK ALTIN KİME GİTTİ?

Gelinim Mutfakta programının sonunda kaynanalardan en yüksek oyu Yağnur İşçiler ve Aysun Kuşatan aldı. Çeyrek altını ise Yağnur kazandı.


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