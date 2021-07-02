Magazin Gelinim Mutfakta’da bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta’yı kazanan isim
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Gelinim Mutfakta’da bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta’yı kazanan isim

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Gelinim Mutfakta’da bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta’yı kazanan isim

Gelinim Mutfakta çekişme ve rekabet dolu bir bölüm ile sezon finali yaptı. 4 gelin Gelinim Mutfakta birincisi olmak ve bilezikleri almak için kıran kırana bir mücadele verirken, kaynanalar da kendi gelinlerine en yüksek puanı vermek için çaba sarf etti. Peki, Gelinim Mutfakta’da bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta sezon finali…

02 Temmuz 2021, Cuma 15:52 Son Güncelleme:
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Seda Sayan’ın eğlenceli sunumuyla hafta içi her öğlen Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Gelinim Mutfakta, 2 Temmuz Cuma günü sezon finali yaptı. Haftalardır birinci olmak için yarışan Yağnur, Aysun, Ayten ve Gönül Gelinim Mutfakta sezon finalinde tüm hünerlerini gösterirken, kaynanalar da gelinlerine destek olmaya çalıştı. Gün sonunda ise Gelinim Mutfakta birincisi ve bilezikleri alan isim belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA’DA BİLEZİKLERİ KİM ALDI? GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinler dört hafta boyunca kıyasıya yarıştılar. Ayten erken havlu atarken Gönül, Aysun ve Yağnur'a yetişmek için elinden gelenin en iyisini yaptı. 20 altın bilezik bir Yağnur'un masasına gitti, bir Aysun'un.. Bu bölüme kadar Aysun'un 7 çeyreği, Yağnur'un da 6 çeyreği vardı. Yağnur 740. Bölümde çeyrek altını kazanınca durumlar eşitlendi. Böylelikle 20 altın bileziği, "Büyük Final" serisi içindeki 4 haftanın toplamında en yüksek puanı alan geline gitti.

Gelinim Mutfakta'nın birincisi olan ve 20 bileziği kazanan isim Aysun oldu

 

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