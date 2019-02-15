15 Şubat 2019 Cuma günü yayınlanan Gelinim Mutfakta 240. bölümüyle izleyicilerini ekrana kilitledi. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Gelinim Mutfakta’nın, haftanın final bölümünde heyecanlı ve gergin dakikalar yaşandı. “Haftanın birincisi kim oldu?”, “15 Şubat Gelinim Mutfakta kim elendi?” gibi sorular Gelinim Mutfakta takipçilerinin internette en çok aradığı kelimeler arasında yer alıyor.

Gelinim Mutfakta'nın 15 Şubat 2019'da yayınlanan 240. bölümünde Filiz-Nergis Kaynak, Besime-Gülcan Ekinci, Songül-Sina Malatya ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "Muzlu Milföy" için yarıştılar!

Günün en düşük puanını alan 8 puanla Sinem oldu. Günün en düşük ikinci puanını ise 13 puan alan Gülcan oldu. Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin 15 puanla Ezgi oldu. Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Sina ve Gülcan oldu. Haftanın en düşük puanını alarak veda eden isim 45 puanla gelin Sina ve kaynana Songül oldu. Haftanın en yüksek puanını alan isimler ise 68 puanla Nergis ve Ezgi oldu. Nergis bilezikleri paylaşmak istedi ancak Ezgi kuraya gitmek istedi. 5 altın bileziğin sahibi kura ile belirlendi. 5 altın bileziğin sahibi çekilen kurayla Ezgi oldu.



