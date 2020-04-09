Gelinim Mutfakta'da Neslihan'ın tatlı ikramı olay oldu!
Kanal D ekranların yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının 499'uncu bölümde; Neslihan, bir önceki gün kazandığı çeyrek altını tatlı ile kutladı ve bazı kişilere ikram etmemesi yüzünden tartışma çıktı.
09 Nisan 2020, Perşembe 14:26 Son Güncelleme:
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Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor. Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor. Bu yarışmada kendini elemek de var, birinci yapmak da. Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma...
'Gelinim Mutfakta' yarışması, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.30'da Kanal D'de.