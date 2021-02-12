Türkiye Gelir İdaresi Başkanlığı 280 şoför alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 280 şoför alacak

Türkiye

Gelir İdaresi Başkanlığı 280 şoför alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli destek personeli (şoför) alacağını duyurdu.

12 Şubat 2021, Cuma 16:52 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerinde Destek Personeli (Şoför) pozisyonunda toplam 280 (iki yüz seksen) sözleşmeli personel alınacaktır açıklaması yapıldı.

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