Mükelleflerin 2019 yılında elde edilen kazançlara ilişkin yıllık Gelir Vergisi beyannamelerini gün sonuna kadar elektronik ortamda göndermesi gerekiyor. 31 Mart’a kadar verilmesi gereken beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Nisan’a uzatılmıştı. Vergi ödemeleri, anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerinden yapılabiliyor. Ayrıca Hazır Beyan Sistemi ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların banka/kredi kartlarıyla 02.00-23.45 saatlerinde ödenebiliyor. Gelir Vergisi’nde ikinci taksitin 4 Ağustos’a kadar ödenmesi gerekiyor.

Yaşlıya muafiyet

65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle nedeniyle sokağa çıkamayan mükellefler, kısıtlama bittikten sonra 15 gün içinde beyanname verecek. Uygulama bu süreçte 65 yaşına yeni giren mükellefleri de kapsıyor. Özellikle kira geliri elde eden 65 yaş üzeri çok sayıda mükellef bulunuyor. Bu mükellefler için de beyannameler ertelendi.

Kim beyanname verecek?

Birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 2019 yılı için 40 bin lirayı aşan mükellefler.

Geçen yıl elde ettiği mesken kira geliri 5 bin 400 liranın üzerinde olanlar.

Mal ve hakların 5 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan değer artış kazançları 14 bin 800 liralık istisna sınırını aşanlar.

İşyeri kira gelirlerinin brüt tutarı 40 bin lirayı aşanlar.

Menkul sermaye iratları 40 bin lirayı aşanlar (Kâr payı gelirlerinin yarısı gelir vergisinden istisna. Kalan yarısının tutarı 40 bin liranın altında kalırsa beyanname şartı bulunmuyor).

Menkul sermaye iratları vergi kesintisine ve istisnaya tabi olmaması durumunda 2 bin 200 liralık sınırı aşanlar.







