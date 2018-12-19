Genç kadını otomobille metrelerce sürükledi

Ankara’da trafikte tartışma yaşadığı kadının aracın önünden çekilmemesi üzerine gaza basan sürücü, genç kadını metrelerce sürükledi

19 Aralık 2018, Çarşamba 01:59
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Genç kadını otomobille metrelerce sürükledi

Afyonkarahisar'ın Yenimahalle ilçesi İnönü Mahallesi’nde akşam saatlerinde kaydedilen görüntüye, bir otomobilin önünde duran kadın ve araç içindeki sürücü yansıdı. İkili, henüz belirlenemeyen nedenle bir süre tartışma yaşadı.

KADININ ÜZERİNE SÜRDÜ

Kadının aracın önünden çekilmemesi üzerine çileden çıkan sürücü, gözünü karartıp gaza bastı.

Genç kadını motor kaputunun üzerinde metrelerce sürükleyen gözü dönmüş sürücü, ölüme davetiye çıkardı.

O sırada olay yerinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerin, sosyal medyada yayınlanmasının ardından vicdansız sürücü tepki yağmuruna tutuldu. 


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