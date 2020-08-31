Diğer Sporlar Genç Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı

Genç Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı

Diğer Sporlar

Genç Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı

Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası’nın finalinde Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

31 Ağustos 2020, Pazartesi 00:39 Son Güncelleme:
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Salon: Gradska Arena

Hakemler: Jasmin Husejnovic (Bosna-Hersek), Jakub Gall (Çekya)

Türkiye: Hanife Nur Özaydınlı, Lila Şengün, Sude Hacımustafaoğlu, İlayda Uçak, İpar Özay Kurt, Elif Su Eriçek (Gülce Güçtekin, Çağla Salih, Beren Yeşilırmak, Melisa Ege Bükmen, Sude Naz Uzun)

Sırbistan: Vrcelj, Kocarevic, Kurtagic, Savic, Uzelac, Osmajic (Gocanin, Cvetkovic, Savicevic, Tisma, Taubner)

Setler: 25-17, 16-25, 23-25, 25-16, 15-8 Süre: 105 dakika (19, 23, 27, 22, 14)

Ay-yıldızlı ekip, Bosna Hersek’in Zenica kentindeki finalde Sırbistan karşısında 2-1 geriye düştüğü mücadeleyi etkili bir performans ortaya koyarak 3-2 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Milliler bu sonuçla Avrupa Şampiyonası tarihinde 2. kez şampiyonluğa uzandı.

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