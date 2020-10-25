Türkiye Genç kıza sokak ortasında atılan tokatların sesi mahalleyi ayağa kaldırdı

Genç kıza sokak ortasında atılan tokatların sesi mahalleyi ayağa kaldırdı

Türkiye

Genç kıza sokak ortasında atılan tokatların sesi mahalleyi ayağa kaldırdı

Antalya'da cadde ortasında genç kıza atılan tokat sesi mahalleliyi ayağa kaldırdı. Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine saldırganın olay yerinden kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

25 Ekim 2020, Pazar 13:52 Son Güncelleme:
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Olay, gece saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Dışarıdan genç bir kızın bağırma seslerini duyan vatandaşlar, caddeye baktıklarında biri kadın iki gencin tartıştığını gördü.

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Şahıs, bu sırada genç kıza sert bir tokat attı. Genç kızın darp edildiğini gören bazı mahalle sakinleri balkonlarından şahsa tepki gösterdi. Tokat sonrası sarsılan genç kız arkasındaki otomobile dayanarak ayakta kalabilirken, şahıs tepkiler üzerine olay yerinden kaçtı. Yaşananlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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