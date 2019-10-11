Genç modacıların düşleri

İstanbul Moda Akademisi mezunları arasından seçilen New Gen by İMA tasarımcılarının düzenlediği defile oldukça renkli ve ilginçti. Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından desteklenen defilede 13 genç tasarımcının kıyafetleri tanıtıldı. Altan Toygar Rona, Arda Paris Akay, Ayça Canan, Avishan Daneshfar, Beyza Nur Eyüboğlu, Engin Ekinci, Essin Barış, Ezgi Karayel, Gülşah Aypak, Natallia Korkmaz, Senem Kula, Sevgi ve Sevilay Yıldırım koleksiyonlarına ‘Düşünü Düşle’ adını vermişti.