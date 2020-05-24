Magazin Genç model evinde ölü bulundu

Genç model evinde ölü bulundu

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Genç model evinde ölü bulundu

2018 Miss Universe Yeni Zelanda finalisti Amber-Lee Friis, 23 yaşında hayatını kaybetti. Güzellik yarışmasının genç finalistinin, evde ölü bulunduğu açıklandı. Genç modelin ölümüyle ilgili pek fazla detay bilinmese de intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

24 Mayıs 2020, Pazar 00:06 Son Güncelleme:
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2018 yılında Yeni Zelanda'da düzenlenen güzellik yarışması Miss Universe'de finalist olarak yarışmayı tamamlayan 23 yaşındaki Amber-Lee Friis yaşamını yitirdi. Arkadaşlarının kendisinden haber alamaması üzerine polis ihbarında bulunduğu ve genç kadının ölümünün bu şekilde ortaya çıktığı da gelen bilgiler arasında. 

İlk bulguların intihar olduğu belirtiliyor

23 yaşındaki Friis'in ölüm nedeniyle ilgili henüz net bir şey olmasa da, ilk bulguların intihar olduğu belirtiliyor. Kesin bir sonuca varmak için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, yarışmanın organizatörü de, genç ismin ölümüyle ilgili sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

CEO Nigel Godfrey, “Amber’ın trajik ölümünü öğrenmiş bulunuyorum. O çok samimi, dürüst ve enerji dolu bir insandı. Onu çok seviyor ve saygı duyuyorduk. Huzur içinde uyu” dedi. 

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