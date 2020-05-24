Genç model evinde ölü bulundu

2018 yılında Yeni Zelanda'da düzenlenen güzellik yarışması Miss Universe'de finalist olarak yarışmayı tamamlayan 23 yaşındaki Amber-Lee Friis yaşamını yitirdi. Arkadaşlarının kendisinden haber alamaması üzerine polis ihbarında bulunduğu ve genç kadının ölümünün bu şekilde ortaya çıktığı da gelen bilgiler arasında.

İlk bulguların intihar olduğu belirtiliyor

23 yaşındaki Friis'in ölüm nedeniyle ilgili henüz net bir şey olmasa da, ilk bulguların intihar olduğu belirtiliyor. Kesin bir sonuca varmak için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, yarışmanın organizatörü de, genç ismin ölümüyle ilgili sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

CEO Nigel Godfrey, “Amber’ın trajik ölümünü öğrenmiş bulunuyorum. O çok samimi, dürüst ve enerji dolu bir insandı. Onu çok seviyor ve saygı duyuyorduk. Huzur içinde uyu” dedi.