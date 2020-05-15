Türkiye Gençler 4 saatlik izinde AVM'ye akın ettiler

Gençler 4 saatlik izinde AVM'ye akın ettiler

Türkiye

Gençler 4 saatlik izinde AVM'ye akın ettiler

Günler sonra 4 saatliğine sokağa çıkan 15-20 yaş arası gençler soluğu AVM'de aldı.

15 Mayıs 2020, Cuma 13:29 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15 - 20 yaş grubu gençler 42 gün sonra dışarı çıktı.

Esenyurt'ta gençler alışveriş merkezine akın etti. AVM önünde kuyruk oluşturan gençler havadan da görüntülendi. Gençler AVM'de mağazalara girdi. Kıyafet alan gençler 4 saatin yetersiz olduğunu söyledi.

Gençlerden biri evde çok sıkıldığını belirtirken dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.


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