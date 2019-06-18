Gençler sulama kanalında su kayağı yaptı

Gençler, ilk olarak, internetten örneklerine baktıkları su kayağı tahtasını hazırladı.

Gerekli güvenlik önlemi ve kıyıda bekleyen kurtarıcı ekibin ardından suya giren gençler, burada tutundukları halatı bir otomobilin çekmesiyle üzerine çıktıkları tahta ile kayak yaptı.

Kayak yapanlardan Sefa Kındır, çocukluk yıllarında da, dere yatakları ve sulama kanallarında yüzdüklerini söyledi.

İŞTE AŞAMA AŞAMA O ANLAR:

Kındır, "Büyüdüğümüzde de kayağa merak sardık biraz. Denizde denedik birkaç defa ve kendi kendimize sulama kanallarında da bir denemek istedik, başarılı da olduk. Yakınlarda deniz olmadığı için elimizdeki imkanlar buydu. Bazı güvenlik önlemlerimizi alarak girdik kanala, kayak yaptık, çok da eğlenceli ve güzel bir deneyim oldu bizim için" dedi.

DHA