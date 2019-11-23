Gençlere 'Buluş' teşviki

Bu protokol sayesinde ‘Fikrine Sahip Çık’ projesi kapsamında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı içinde 380 okulda 380 öğretmene eğitim verilecek. Öğretmenler de aldıkları bu eğitimi öğrencilerine aktaracaklar.

Öğretmenlere verilecek eğitimin amacı, fikrini geleceğe taşımak isteyen tüm gençleri öncelikle buluş yapmaya teşvik etmek. Eğitimlerde, gençlerin buluşlarını nasıl koruyacaklarına yönelik bilgiler ve bir marka oluşturmak için gerekli olan tüm süreçleri de öğrenebilecekleri konular ele alınacak.

Böylelikle bilinçli bir nesil yetiştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor. Bakanlık, bu eğitim öğretim yılı sonunda 150’si Bilim ve Sanat Merkezi, 100’ü mesleki ve teknik eğitim olmak üzere 250 patent, marka ve tasarım tescilini almayı hedefliyor.