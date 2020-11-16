Gençlerin, genç kalmak isteyenlerin gözdesi bitcoin

Son dönem adını sıkça duyduğumuz finansal araç Bitcoin’i tanıyalım. Zaten gençlik bakımları genelde masraflı oluyor, finans da estetiğin bir parçası aslında.

Bitcoin nedir?

Herhangi bir resmi kuruluşa, merkez bankasına bağlı olmayan dijital paralara Kripto Para denir. Günümüzde yaklaşık 7000 çeşit kripto para birimi var. Bunların ilki ve en ünlüsü 2009 yılında oluşturulan Bitcoinr. Sürekli büyüyen veri tabanı, blok zincir teknolojisi ile üretilen Bitcoin, aracısız para transferine imkân sağlar. Bitcoin sanal olarak üretilen ve matematik formülüne dayalı bir sistem. İsteyen herkes bu sisteme dahil olabilir. Teknik özelliklerle ilgili internette sayısız bilgi bulabilirsiniz. Gelin Bitcoin’i astrolojik açıdan değerlendirelim.

Finansal astroloji

Finansal astroloji, gök cisimlerinin hareketlerini finansal piyasalardaki olaylarla ilişkilendirir. Bitcoin’i astrolojik yorumlamak için önce onun haritasını çıkarmamız gerek. Burada en temel sorun merkezinin net olarak belli olmaması. Yine de genel kaynaklara göre çıkış yeri Tokyo olarak alınır. 4 Ocak 2009 tarihinde saat 03.15’te doğan Bitcoin’in haritasını inceleyelim. Oğlak burcu olan Bitcoin’in yükselen burcu Akrep. Pek çok gezegenin Oğlak ve Kova burçlarında yerleşmiş olmasına şaşırmamak gerek. Oğlak, klasik finansı ve iş dünyasını simgeler; Kova ise teknolojiyi ve değişimi… Bitcoin, astroloji haritasında ilk kripto para birimi olarak finans dünyasını kökünden değiştirecek etkiler taşıyor.

Satürn başrolde

Oğlak ve Kova burçlarının yönetici gezegeni Satürn’dür, Satürn Bitcoin’in haritasında da en etkili gezegenlerin başında gelir. Satürn deyince akla sınırlamak gelir. Bitcoin’in en temel özeliklerinden biri ise sınırlı sayıda üretilecek olması. Bitcoin, 21 milyon adet üretilecektir. Yaklaşık 18.5 milyonu üretildi, geriye kaldı 2.5 milyon… Bitcoin fiyatı arz talep dengesi ile belirlenir, çünkü dolaşımdaki Bitcoin sayısı sınırlı. Bildiğiniz gibi arz sınırlı talep yüksek olunca, finansal araçların fiyatı zamanla yükselir, bunu da unutmayalım.

Dijital dünyaya hoş geldik

2020 yılında Oğlak burcunda önemli gezegen hareketleri meydana geldi, 21 Aralık tarihinde ise Jüpiter-Satürn ikilisi teknoloji burcu Kova’da kavuşum yapacak. Büyük dijital dönüşümleri yaşayacağımız bir döneme giriyoruz. Kripto paralar ve en başta da Bitcoin bu dönüşümde başrolde olacak. Artık daha fazla hayatımızda olacak olan Bitcoin, yatırım yapmanın yanı sıra para transferi konusunu da yepyeni bir boyuta taşıyacak. Jüpiter Satürn kavuşumu, iyimserlik -kısıtlama, risk-temkinli gelişme, güven-deneyim temalarını birleştirecek. Tecrübe ile yapılacak kontrollü risk içeren yatırımların olumlu geri dönüşlerinin sinyalleri var bu kavuşumda...

Bitcoin ve Yeniay

15 Kasım’da Akrep burcunun 23. derecesinde meydana gelen Yeniay, Bitcoin’in yükselen derecesi ile tam kavuşumda. Dolayısıyla bu hafta Bitcoin için yeni bir sayfa açılabilir. Belki de yeni rekorlar görmenin arifesinde olabiliriz. Giderek çıtasını sağlamlaştıran Bitcoin, 2021 yılına sağlam hazırlanıyor olabilir. Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yapacak kişilerin, önce konuyu çok iyi öğrenmesini, araştırmasını ve piyasaları iyi takip etmesini öneririm. Yazımda belirttiklerim astrolojik çalışmalarımı içermekte olup finansal yatırım tavsiye değildir, belirtmek isterim.