Gençlerin gündemi siber güvenlik uzmanlığı

ÜNİVERSİTELER HEDEF OLDU

Salgınla birlikte yaşanan dijital dönüşümün ardından yükselişe geçen siber saldırılar, holding, üniversite fark etmeksizin tüm kurum ve kuruluşları büyük zarara uğrattı. Türkiye’de İzmir Katip Çelebi, Bolu Abant İzzet Baysal, Erzurum Teknik ve Kastamonu üniversitelerinin siber saldırıya uğradığı ve kişilerin bilgilerinin sızdırıldığı iddia edildi. Dünyada benzer saldırılara İngiltere’de Newcastle ve Northumbria, Amerika’da Howard, İrlanda’da National University of Ireland Galway gibi pek çok üniversite maruz kaldı.

UZMAN SAYISI ARTACAK

Siber saldırılar, salgın nedeniyle uzun bir süre evlerine kapanan, eğitimlerine de online olarak devam etmek zorunda kalan gençlerin gündeminde daha fazla yer almaya başladı. Siber güvenlik uzmanı olmak isteyen gençlerin sayısı yükselişe geçti. Konu hakkında açıklama yapan İnfrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay, “Bu dönemde çok fazla siber saldırı meydana geldi. Bu saldırılar daha da artacak. Bu dönemde hackerların sayısı artarken, bir yandan da hem Türkiye’den hem de dünyanın her yerinden çok fazla siber güvenlik uzmanı yetişecek ” dedi.

GELECEĞİN MESLEĞİ OLACAK

Siber güvenlik uzmanlığı sadece bugün değil, gelecekte de değer gören meslekler arasında yer alacak. Siber güvenlik uzmanı olmak için bilgisayar teknolojileri, yazılım, matematik gibi alanlarda ilerlemek ve analitik düşünebilmek gerekiyor. Siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen gençler, ‘bilgi güvenliği teknolojisi’ ön lisans programını tercih edebileceği gibi, bu alanda pek çok üniversitede açılan yüksek lisans programına da katılabilirler. Bunun yanı sıra, pek çok özel kurum da sertifikalı siber güvenlik eğitimi veriyor.

SİBER GÜVENLİK LİSESİ AÇILDI

Siber güvenlik alanında iyi yetişmiş insan gücü yetiştirmek için Pendik’te açılan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ilk öğrencilerini bu yıl LGS puanına göre aldı. 30 öğrenci ile kapılarını açan lisede, Anadolu teknik programında bilişim teknolojileri, ağ işletmenliği ve siber güvenlik dalında İngilizce eğitim veriliyor. Okulda, sızma testi, adli bilişim, yapay zeka ve siber tatbikat laboratuvarları bulunuyor. Öğrencilere siber güvenlik faaliyetleri yürüten firmalarda geniş staj imkanları da sunulacak.