Gençlik sırrı: Tutul ama takılma!

Cilt sağlığı ve yaşlanması söz konusu olduğunda en önemli oyunculardan biri sinir sistemidir. Organ fonksiyonlarının kontrolünü gerçekleştiren otonom sinir sistemi iki kısımdan meydana gelir. “Savaş ya da Kaç” mesajını veren Sempatik Sinir Sistemi ve “Dinlen, Beslen ve Yenilen” diyen Parasempatik Sinir Sistemi… Stresin yoğun yaşandığı günümüz dünyasında sempatik sinir sistemi her zaman hareket halinde, parasempatik ise çoğu zaman göz ardı edilmektedir. “Savaş ya da Kaç” sinyali alındığında vücut alarma geçer, kalp atışı ve kan basıncı artar, stres hormonları olan kortizol ve adrenalin salgılanır. Ciltte kolajen ve elastin yıkımı artar. Bağışıklık zayıflar. Uykusuzluk yaşanır. Böyle zamanlarda vücut yeterli derecede beslenemez, dinlenemez, onarılamaz, yenilenemez. Sonuç: Hızlı Yaşlanma!

Sinir tutulması

Ay tutulmaları Dolunay fazında gerçekleşir. Ay ve Güneş’in karşıt açıda olduğu bu faz genelde stres barındırır. Sinir sistemini yöneten İkizler burcunda gerçekleştiğinden dolayı bu tutulma, sinirler üzerinde daha çok gerginlik yaratabilir. Tutulmanın yönetici gezegeni Merkür, Akrep burcunda, endişeleri körükleyen Satürn ile sert etkili kare açıya doğru ilerliyor. Derin duygular, takıntılı düşünceler, saplantılar, endişeler, korkular su yüzüne çıkabilir. Üstelik bu tutulma Aldebaran ve Antares sabit yıldızları ile kavuşumda. Takıntıların daha çok vurgulanacağı, huzursuz düşüncelerin zihni meşgul edeceği bir döneme giriyoruz. Obsesyon diye bilinen sürekli tekrar eden düşünceler ve bu düşüncelere karşı rahatlamak için tekrar eden çeşitli davranışlarda bulunma eğilimleri artabilir. Obsesif Kompulsif bozukluk olarak literatüre geçen bu rahatsızlık, stresle birlikte tetiklenir. Zaten Covid-19 endişesiyle yaşadığımız bu yıl, hijyen takıntısı, sürekli el yıkama, aşırı dezenfektan kullanma vb unsurların hızla artışını gözlemliyoruz. 30 Kasım’da gerçekleşecek Ay Tutulması, bunları daha da arttırabilir.

En meşhur antiaging botoks

Botoks sinir sistemini hedef alarak kas kasılmasını engelleyen, kırışıklık açıcı etkiler sunan bir nöro toksindir. Sadece kırışıklık gidermede değil; aşırı terleme, ağrılar, kasılmalar gibi rahatsızlıkların tedavilerinde de kullanılır. Sinirleri sert etkileyebilecek tutulma civarındaki günlerde botoks vb işlemlere çok dikkat edilmesi gerekir. İşlem yaptıracak kişiler, her zaman güvenilir ve uzman profesyonelleri tercih etmesini öneririm. Özellikle bu hafta buna çok dikkat!

Her şeyin aşırısı zararlı

Cildi sık yıkamak yıpratıcı etkiler doğurur. Cildin koruyucu tabakası deforme olur ve cilt dış etkenlere karşı savunmasız kalır. Şüphesiz virüsten korunmak için su, sabun, kolonya ve dezenfektan kullanımı şarttır. Ancak özellikle bu dönem aşırıya kaçmayalım. Temizliğin ardından mutlaka nemlendirici ve besleyici kremler kullanalım. Aldebaran ve Antares yıldızları takıntılar nedeniyle kendine zarar verme dürtülerini kamçılayabilir. Aşırı temizlenme isteği ve uygulamaları da cilde zarar veren, yaşlılığı hızlandıran etkenlerdir.

Elleri şımartın!

Medikal Astrolojide İkizler burcu aynı zamanda elleri yönetir. Bu burçta gerçekleşecek Dolunay ve ona eşlik eden Ay Tutulması, elleri yorabilir, yıpratabilir. Besleyici ve onarıcı el bakım ürünlerini bu hafta bol kullanmanızı öneririm. Ayrıca manikür uygulamalarına da dikkat! Kesikler, enfeksiyon riski vb durumlarla karşılaşılabilir. Profesyonel uzman elleri tercih etmek her zamankinden daha önemli

Stres atmak için buzdolabının içine düşmeyin!

Dolunay döneminde tüketilen gıdalar vücut tarafından maksimum oranda emilir. Beden içeri girenleri tutma eğilimindedir. Dolayısıyla şişkinlik, ödem ve kilo alma sorunları yaşanabilir. Yoğun stresli etkiler barındıran bu ay tutulması, yeme içme arzumuzu arttırabilir, dikkat!

Her şeyin aşırısı zararlı!

Cildi sık yıkamak yıpratıcı etkiler doğurur. Cildin koruyucu tabakası deforme olur ve cilt dış etkenlere karşı savunmasız kalır. Şüphesiz virüsten korunmak için su, sabun, kolonya ve dezenfektan kullanımı şarttır. Ancak özellikle bu dönem aşırıya kaçmayalım. Temizliğin ardından mutlaka nemlendirici ve besleyici kremler kullanalım. Aldebaran ve Antares yıldızları takıntılar nedeniyle kendine zarar verme dürtülerini kamçılayabilir. Aşırı temizlenme isteği ve uygulamaları da cilde zarar veren, yaşlılığı hızlandıran etkenlerdir.

Tutulma haftası için öneriler